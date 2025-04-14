Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, ул. Независимости, 36
4.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
131.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
238,64
Экономия при брони: -9,46 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
132.6 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
159.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Помошная, ул. Победы, 62
263.6 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Сумы, ул. Металлургов, 13
274.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
246,88
Экономия при брони: -11,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ромны, бульв. Европейский, 46/5
276.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Любашевка, ул. Софиевская, 54
355.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
387.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
387.5 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
389.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
389.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
389.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 47 мин
Киев, ул. Соломенская, 33
389.8 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 47 мин
Шостка, ул. Свободы, 31
393.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
430.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
150,26
Экономия при брони: -5,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Немиров, ул. Костельная, 99
452.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
248,16
Экономия при брони: -12,93 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется через 47 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 38
490.1 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
527.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
244,66
Экономия при брони: -9,43 грн