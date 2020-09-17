Афлазин® (Aflazin®) (173309) - инструкция по применению ATC-классификация
Афлазин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Патентованный экстракт гибискуса, который обусловливает фармакологические свойства препарата, является источником органических кислот (лимонная, оксиянтарная, пирокатехиновая, гибисковая), витаминов, полисахаридов, биофлавоноидов, предопределяющих бактериостатический эффект препарата Афлазин в отношении большинства возбудителей инфекций мочевыводящих путей (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Enterobacter spp., Candida spp. и др.). Оказывает противовоспалительное, противоотечное действие, проявляет антиадгезивный эффект, что делает невозможной адгезию (прилипание) микроорганизмов к стенкам мочевыводящих путей, их развитие и размножение. Предотвращает развитие дизурических явлений.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания Афлазин
в составе комплексной терапии при острых и хронических инфекциях мочевого пузыря (цистит) и почек (пиелонефрит), при асимптоматической бактериурии, в том числе у беременных. Хронические неинфекционные заболевания почек (гломерулонефрит, интерстициальный нефрит), профилактика инфекций мочевыводящих путей, в том числе после инструментальных исследований (эндоскопические, рентгенологические и гинекологические исследования).
Профилактика образования мочевых конкрементов, в том числе после их удаления.
Применение Афлазин
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет применять по 1 капсуле 2 раза в сутки независимо от приема пищи. Детям в возрасте 6–12 лет — по 1 капсуле 1 раз в сутки. Длительность применения устанавливается врачом индивидуально в зависимости от тяжести заболевания. Рекомендуемая продолжительность применения при острых воспалениях мочевыводящих путей и обострении хронических заболеваний составляет 4–6 нед. С профилактической целью курс применения составляет 2–4 нед.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 6 лет.
Противопоказания
индивидуальная гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции на компоненты препарата.
Особые указания
поскольку препарат содержит лактозу, его не следует применять у пациентов с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактозы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата в I триместр беременности возможно только по назначению врача. Применение препарата в период беременности, начиная со II триместра, а также в период кормления грудью не требует дополнительной консультации врача.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
клинически значимого взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не установлено. Афлазин можно применять в сочетании с антибиотиками и другими антимикробными средствами.
Передозировка
случаи отравления препаратом вследствие его передозировки неизвестны.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.