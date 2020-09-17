взрослым и детям в возрасте старше 12 лет применять по 1 капсуле 2 раза в сутки независимо от приема пищи. Детям в возрасте 6–12 лет — по 1 капсуле 1 раз в сутки. Длительность применения устанавливается врачом индивидуально в зависимости от тяжести заболевания. Рекомендуемая продолжительность применения при острых воспалениях мочевыводящих путей и обострении хронических заболеваний составляет 4–6 нед. С профилактической целью курс применения составляет 2–4 нед.

Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 6 лет.