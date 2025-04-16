Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
486,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
520,00
Экономия при брони: -26,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
522,87
Экономия при брони: -29,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
585,95
Экономия при брони: -29,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
584,90
Экономия при брони: -28,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
494,95
Экономия при брони: -36,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
185,83
Экономия при брони: -7,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
188,03
Экономия при брони: -9,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
581,35
Экономия при брони: -25,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн