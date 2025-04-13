Киев (адрес не указан)
Доступно в 520 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
196,17
Экономия при брони: -23,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
515,54
Экономия при брони: -22,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
522,82
Экономия при брони: -29,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
517,42
Экономия при брони: -44,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
556,90
Экономия при брони: -64,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
341,49
Экономия при брони: -12,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
519,16
Экономия при брони: -25,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
516,88
Экономия при брони: -23,41 грн