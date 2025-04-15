Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
514,70
Экономия при брони: -21,36 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
518,56
Экономия при брони: -24,72 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
371,03
Экономия при брони: -55,48 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
486,00
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
486,00
Экономия при брони: -40,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
619,60
Экономия при брони: -145,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
512,13
Экономия при брони: -18,21 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
584,22
Экономия при брони: -28,98 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
512,97
Экономия при брони: -19,54 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
565,59
Экономия при брони: -20,23 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
593,98
Экономия при брони: -38,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
581,75
Экономия при брони: -26,59 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
486,00
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
575,38
Экономия при брони: -19,73 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
178,55
Экономия при брони: -20,78 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
486,00
Экономия при брони: -13,20 грн