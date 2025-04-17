Киев
Афлазин® (Aflazin®)

Афлазин® (Aflazin®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 66 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
481,47 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
510,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10
Экономия при брони: -75,80 грн
481,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
527,62
Экономия при брони: -34,48 грн
493,14 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
586,50
Экономия при брони: -31,31 грн
555,19 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
604,77 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
497,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
342,54
Экономия при брони: -13,63 грн
328,91 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
603,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
515,89
Экономия при брони: -22,78 грн
493,11 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
510,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
571,52
Экономия при брони: -34,53 грн
536,99 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
569,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
511,14
Экономия при брони: -17,86 грн
493,28 грн
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