Винница (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
579,87
Экономия при брони: -26,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
526,83
Экономия при брони: -33,55 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
523,26
Экономия при брони: -29,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
527,57
Экономия при брони: -34,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
534,30
Экономия при брони: -60,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
514,65
Экономия при брони: -21,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
517,92
Экономия при брони: -53,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
593,07
Экономия при брони: -37,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
512,23
Экономия при брони: -18,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн