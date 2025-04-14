Днепр (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
528,26
Экономия при брони: -34,71 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
528,66
Экономия при брони: -35,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
352,24
Экономия при брони: -23,16 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10
Экономия при брони: -84,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
516,78
Экономия при брони: -23,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
591,50
Экономия при брони: -36,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,55
Экономия при брони: -19,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
522,23
Экономия при брони: -28,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
584,49
Экономия при брони: -29,37 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
586,63
Экономия при брони: -31,21 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
511,38
Экономия при брони: -17,55 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
584,15
Экономия при брони: -28,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
579,12
Экономия при брони: -26,89 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
583,04
Экономия при брони: -30,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,66
Экономия при брони: -23,63 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
583,61
Экономия при брони: -36,80 грн