Харьков (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
599,77
Экономия при брони: -19,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
556,90
Экономия при брони: -65,90 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
525,79
Экономия при брони: -31,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
597,89
Экономия при брони: -26,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
605,03
Экономия при брони: -33,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
630,99
Экономия при брони: -37,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Афлазин® капсулы 200 мг блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
421,76
Экономия при брони: -26,22 грн