если имеет место реакция гиперчувствительности на коже (сыпь, зуд), прием препарата Пиковит Форте следует отменить.

С осторожностью назначают пациентам с заболеваниями печени, острым нефритом, сердечной декомпенсацией, желчнокаменной болезнью, хроническим панкреатитом, аллергическими заболеваниями, идиосинкразией, новообразованиями.

Нельзя планировать беременность ранее, чем через 6–12 мес после терапии ретинолом в высоких дозах (более 10 000 МЕ) в связи с тем, что в это время есть риск возникновения эмбриональных нарушений под влиянием высокого содержания витамина А в организме. Может произойти окрашивание мочи в желтый цвет в связи с содержанием витамина А. Этот эффект безопасен.

Перед сопутствующим приемом других витаминных и минерально-витаминных препаратов обязательно следует проконсультироваться с врачом.

Пациенты с сахарным диабетом могут применять Пиковит Форте, но они должны учитывать, что в каждой таблетке, покрытой оболочкой, содержится 0,84 г мальтита. Для метаболизма мальтита необходим инсулин, но эта потребность в инсулине является незначительной в связи с медленным гидролизом и абсорбцией препарата в ЖКТ. Кроме того, энергетическая ценность мальтита (10 кДж/г или 2,4 ккал/г) является значительно меньшей по сравнению с энергетической ценностью сахарозы.

Особая информация о некоторых из вспомогательных веществ. Пиковит Форте содержит мальтит (E965) и жидкий мальтит. Пациентам с редчайшими наследственными формами непереносимости фруктозы не следует принимать этот препарат.

Аспартам — это источник фенилаланина, который, в свою очередь, может нанести ущерб пациентам с фенилкетонурией.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не принимают.

Дети. Препарат применяют у детей >7 лет (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат применяют у детей.