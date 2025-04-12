Пиковит® Форте (Pikovit® Forte)
Пиковит Форте инструкция по применению
Состав
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:
- 5000 МЕ ретинола (витамин А в форме ретинола пальмитата);
- 400 МЕ колекальциферола (витамин D3);
- 60 мг кислоты аскорбиновой (витамин C);
- 1,5 мг тиамина нитрата (витамин B1);
- 1,7 мг рибофлавина (витамин B2);
- 2 мг пиридоксина гидрохлорида (витамин B6);
- 6 мг цианокобаламина (витамин B12);
- 20 мг никотинамида;
- 0,4 мг кислоты фолиевой;
- 10 мг кальция пантотената;
- 15 мг α-токоферола ацетата (витамин E).
Ретинола пальмитат - 5000 МЕ
Колекальциферол - 400 МЕ
Кислота аскорбиновая - 60 мг
Тиамина мононитрат - 1,5 мг
Рибофлавин - 1,7 мг
Пиридоксина гидрохлорид - 2 мг
Цианокобаламин - 6 мкг
Никотинамид - 20 мг
Кислота фолиевая - 0,4 мг
Кальция пантотенат - 10 мг
Альфа-токоферола ацетат - 15 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Пиковит Форте таблетки, покрытые оболочкой, содержат комбинацию витаминов. Витамины — это вещества, которые принимают участие в регуляции многих биохимических процессов в организме. Эффекты от применения витаминов в организме являются в основном физиологическими, а не фармакодинамическими.
Витамины группы В (В1,В2, В6, В12, пантотеновая кислота, никотинамид, фолиевая кислота) принимают участие в процессах обмена углеводов, белков и жиров, а также играют важную роль в функционировании нервной системы. Фолиевая кислота необходима для нормального образования, регенерации и функционирования клеток крови. Витамин А необходим для развития клеток эпителия и синтеза зрительного пигмента. Витамин D регулирует усвоение кальция и способствует надлежащей минерализации костей и зубов. Витамин С контролирует всасывание железа и принимает участие во многих окислительно-восстановительных процессах в организме. Витамин E — это физиологический антиоксидант, который защищает мембраны клеток от повреждения и сохраняет клеточные функции.
Покрытые пленочной оболочкой таблетки Пиковит Форте содержат некариогенные подсластители — мальтит, манит и аспартам. Мальтит и манит метаболизируются в очень малом количестве и очень медленно бактериями флоры ротовой полости.
Водорастворимые витамины (витамины группы B, витамин С) хорошо всасываются в количествах согласно ежедневной потребности. Избыточные количества выводятся с мочой, в некоторых случаях — с калом. Эти витамины хранятся в организме в ограниченном количестве, поэтому их необходимо регулярно принимать с целью поддержки соответствующих концентраций в тканях.
При наличии жиров перорально примененные жирорастворимые витамины A и D хорошо всасываются в тонком кишечнике. Абсорбция витамина E относительно низкая (25–85% дозы). При применении в больших количествах эти витамины хранятся в печени и потому они являются более токсичными, чем водорастворимые витамины.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания Пиковит Форте
препарат назначается детям:
- при физических и психических перегрузках у школьников;
- при отставании в развитии;
- при сезонном дефиците фруктов и овощей в рационе;
- при сниженном аппетите;
- как вспомогательное средство при лечении антибиотиками.
Пиковит Форте не является заменителем сбалансированного и разнообразного питания.
Применение Пиковит Форте
детям в возрасте от 7 лет с целью лечения гиповитаминоза применяют по 1 таблетке 1 раз в сутки после приема пищи, с целью профилактики — по 1 таблетке через день.
Пиковит Форте таблетки, покрытые оболочкой, необходимо рассасывать во рту.
При сниженном аппетите таблетки рекомендуется применять на протяжении 2 мес, при других показаниях и при необходимости — в зависимости от продолжительности и частоты симптомов после консультации с врачом.
Противопоказания
- гиперчувствительность к активным веществам или любому из компонентов препарата;
- гипервитаминоз A и D;
- фенилкетонурия;
- нефролитиаз;
- подагра;
- гиперурикемия;
- эритремия;
- эритроцитоз;
- тромбофлебит;
- тромбоэмболия;
- нарушение метаболизма железа и меди;
- гиперкальциемия;
- гиперкальциурия;
- тиреотоксикоз;
- хронический гломерулонефрит;
- хроническая сердечная недостаточность;
- саркоидоз в анамнезе;
- язва желудка и двенадцатиперстной кишки (в связи с возможностью повышения кислотности желудочного сока);
- туберкулез.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: возможны реакции гиперчувствительности к компонентам препарата, включая анафилактический шок, бронхоспазм, отек Квинке.
Со стороны метаболизма и пищеварения: гиперкальциемия.
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, сонливость.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения.
Со стороны ЖКТ: диспепсия, тошнота, рвота, отрыжка, боль в желудке, запор, диарея, увеличение секреции желудочного сока.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, крапивница, зуд, эритема.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: изменение цвета мочи, гиперкальциурия.
Общие нарушения и нарушения условий приема: гипертермия, раздражительность, гипергидроз.
Во время продолжительного приема высоких доз могут возникать следующие побочные реакции:
со стороны метаболизма и пищеварения: гиперурикемия, нарушение толерантности к глюкозе, гипергликемия.
Со стороны ЦНС: парестезии.
Со стороны сердца: аритмия.
Со стороны ЖКТ: желудочно-кишечные нарушения.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: выпадение волос, себорея.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: почечная недостаточность.
Лабораторные показатели: временное повышение уровня АсАТ, ЩФ, ЛДГ.
Особые указания
если имеет место реакция гиперчувствительности на коже (сыпь, зуд), прием препарата Пиковит Форте следует отменить.
С осторожностью назначают пациентам с заболеваниями печени, острым нефритом, сердечной декомпенсацией, желчнокаменной болезнью, хроническим панкреатитом, аллергическими заболеваниями, идиосинкразией, новообразованиями.
Нельзя планировать беременность ранее, чем через 6–12 мес после терапии ретинолом в высоких дозах (более 10 000 МЕ) в связи с тем, что в это время есть риск возникновения эмбриональных нарушений под влиянием высокого содержания витамина А в организме. Может произойти окрашивание мочи в желтый цвет в связи с содержанием витамина А. Этот эффект безопасен.
Перед сопутствующим приемом других витаминных и минерально-витаминных препаратов обязательно следует проконсультироваться с врачом.
Пациенты с сахарным диабетом могут применять Пиковит Форте, но они должны учитывать, что в каждой таблетке, покрытой оболочкой, содержится 0,84 г мальтита. Для метаболизма мальтита необходим инсулин, но эта потребность в инсулине является незначительной в связи с медленным гидролизом и абсорбцией препарата в ЖКТ. Кроме того, энергетическая ценность мальтита (10 кДж/г или 2,4 ккал/г) является значительно меньшей по сравнению с энергетической ценностью сахарозы.
Особая информация о некоторых из вспомогательных веществ. Пиковит Форте содержит мальтит (E965) и жидкий мальтит. Пациентам с редчайшими наследственными формами непереносимости фруктозы не следует принимать этот препарат.
Аспартам — это источник фенилаланина, который, в свою очередь, может нанести ущерб пациентам с фенилкетонурией.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не принимают.
Дети. Препарат применяют у детей >7 лет (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат применяют у детей.
Взаимодействия
в связи с возможностью развития гипервитаминоза А не рекомендуется сопутствующее применение Пиковит Форте таблеток, покрытых оболочкой, с другими препаратами, которые содержат витамин А, или с пероральными ретиноидами. При лечении сульфаниламидами необходимо избегать высоких доз витамина С, чтобы предотвратить кристалурию. Пиридоксин снижает эффективность леводопы, если пациент принимает только леводопу. Рибофлавин препятствует абсорбции и снижает эффективность антибиотиков. Поэтому его следует принимать как минимум за 3 ч до приема антибиотика.
Сочетанный прием с некоторыми препаратами (например тетрациклины, хинолины, колестирамин) может привести к взаимодействию с ионами кальция.
Передозировка
прием очень высоких доз на протяжении длительного периода времени может вызвать гипервитаминоз витаминов А и D, однако вероятность передозировки при применении таблеток Пиковит Форте минимальная.
Подсластители манит и мальтит плохо всасываются в ЖКТ. Поэтому прием доз, которые превышают рекомендованные, может служить причиной диареи и метеоризма.
При передозировке лечение симптоматическое.
Условия хранения
в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 30 °С.