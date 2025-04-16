Пиковит® Форте (Pikovit® Forte)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,92
Экономия при брони: -30,37 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
324,59
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,37
Экономия при брони: -21,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
341,43
Экономия при брони: -32,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,65
Экономия при брони: -18,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,89
Экономия при брони: -13,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
388,71
Экономия при брони: -15,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,48
Экономия при брони: -20,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
388,97
Экономия при брони: -15,93 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
373,81
Экономия при брони: -16,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
318,37
Экономия при брони: -25,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
388,03
Экономия при брони: -14,71 грн