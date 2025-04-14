Пиковит® Форте (Pikovit® Forte)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
391,35
Экономия при брони: -18,03 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
389,19
Экономия при брони: -16,58 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
149,91
Экономия при брони: -5,42 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
391,02
Экономия при брони: -18,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
396,88
Экономия при брони: -23,35 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
369,49
Экономия при брони: -13,97 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
399,01
Экономия при брони: -25,93 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
333,30
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
339,14
Экономия при брони: -13,86 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
297,49
Экономия при брони: -28,54 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,46
Экономия при брони: -21,17 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
342,86
Экономия при брони: -16,92 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн