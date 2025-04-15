Пиковит® Форте (Pikovit® Forte)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
324,21
Экономия при брони: -37,17 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
364,27
Экономия при брони: -16,55 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
316,59
Экономия при брони: -12,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
315,45
Экономия при брони: -27,78 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
297,49
Экономия при брони: -10,42 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
328,99
Экономия при брони: -47,76 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,58
Экономия при брони: -21,39 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
199,33
Экономия при брони: -12,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
174,23
Экономия при брони: -7,96 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
343,58
Экономия при брони: -55,63 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 19 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн