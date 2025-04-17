Пиковит® Форте (Pikovit® Forte)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
357,03
Экономия при брони: -22,07 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
391,68
Экономия при брони: -20,91 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
348,49
Экономия при брони: -12,79 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
349,62
Экономия при брони: -14,16 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
178,30
Экономия при брони: -10,77 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
383,66
Экономия при брони: -12,11 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
382,53
Экономия при брони: -11,79 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
382,46
Экономия при брони: -11,54 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
315,13
Экономия при брони: -26,77 грн