Пиковит® Форте (Pikovit® Forte)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
326,62
Экономия при брони: -29,41 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
391,38
Экономия при брони: -20,58 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
328,44
Экономия при брони: -19,58 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
315,72
Экономия при брони: -16,63 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
313,36
Экономия при брони: -12,81 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
329,69
Экономия при брони: -21,16 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
325,99
Экономия при брони: -11,75 грн