Пиковит® Форте (Pikovit® Forte)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
332,97
Экономия при брони: -32,26 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
341,55
Экономия при брони: -23,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
324,32
Экономия при брони: -22,22 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
317,21
Экономия при брони: -13,37 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
314,93
Экономия при брони: -10,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
333,38
Экономия при брони: -28,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
393,17
Экономия при брони: -19,75 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
387,32
Экономия при брони: -14,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,17
Экономия при брони: -20,97 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
333,48
Экономия при брони: -10,68 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
391,79
Экономия при брони: -18,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,07
Экономия при брони: -11,22 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
335,58
Экономия при брони: -22,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
320,76
Экономия при брони: -18,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
389,11
Экономия при брони: -16,11 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto