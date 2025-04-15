Пиковит® Форте (Pikovit® Forte)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
346,50
Экономия при брони: -41,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
334,71
Экономия при брони: -28,75 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
292,23
Экономия при брони: -14,79 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
310,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Пиковит® Форте таблетки, покрытые оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
316,33
Экономия при брони: -15,55 грн