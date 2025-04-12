перед началом лечения следует уменьшить или полностью прекратить прием диуретиков.

При применении препарата необходимо контролировать уровень электролитов (в частности калия), содержание мочевины и креатинина в плазме крови, картину периферической крови.

При применении препарата показана диета с низким содержанием натрия.

Во время приема препарата не рекомендуется употреблять алкогольные напитки.

Препарат применять с осторожностью у пациентов с нарушением водно-электролитного баланса (вследствие интенсивной мочегонной терапии, диареи, рвоты, диеты с пониженным содержанием натрия) и пациентов на гемодиализе, поскольку возможно развитие артериальной гипотензии. Перед применением препарата необходимо провести корригирование водно-электролитного баланса.

Препарат применять с осторожностью у больных с выраженными нарушениями сердечной деятельности, пациентов пожилого возраста (>65 лет). Назначение препарата этой категории пациентов возможно только в условиях тщательного контроля АД, функции почек, состояния водно-электролитного обмена.

Особенности применения, связанные с наличием в составе препарата гидрохлоротиазида. Препарат применять с осторожностью при нарушении функции печени или прогрессирующих заболеваниях печени, поскольку тиазидные диуретики могут вызвать нарушение водно-электролитного баланса, что может привести к быстрому развитию печеночной комы. Назначение препарата этой категории пациентов возможно только в условиях тщательного контроля АД, функции почек, состояния водно-электролитного обмена.

Препарат следует применять с осторожностью при нарушении функции почек, поскольку тиазидные диуретики могут вызвать азотемию. Также возможна кумуляция препарата. При прогрессировании заболеваний почек, характеризующихся повышением уровня остаточного азота крови, следует тщательно оценить целесообразность продолжения терапии и при необходимости прекратить лечение.

Гипотензивное действие гидрохлоротиазида может усиливаться после симпатэктомии.

У пациентов, принимающих гидрохлоротиазид, возможно обострение подагры из-за повышения концентрации мочевой кислоты, клиническое выявление скрытой формы сахарного диабета, обострение системной красной волчанки.

Во время лечения тиазидными диуретиками отмечали случаи реакций фоточувствительности. Если во время применения препарата возникают реакции фоточувствительности, то препарат рекомендуется отменить. Если врач считает необходимым повторное назначение диуретика, рекомендуется защитить участки тела, которые подвергаются воздействию солнечных лучей или искусственного ультрафиолетового облучения.

Гидрохлоротиазид может вызвать водно-электролитный дисбаланс (гипокалиемия, гипонатриемия и гипохлоремический алкалоз). Симптомы: сухость во рту, жажда, слабость, вялость, сонливость, беспокойство, боль в мышцах или судороги, мышечная слабость, артериальная гипотензия, олигурия, тахикардия и желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота). Хотя одновременное применение с каптоприлом снижает риск развития гипокалиемии, вызванной гидрохлоротиазидом, к группе высокого риска развития гипокалиемии относятся пациенты с циррозом печени, повышенным диурезом, недостаточным пероральным замещением потери электролитов, а также лица, которые получают терапию ГКС или АКТГ. В жаркую погоду у пациентов, склонных к отекам, может возникнуть гипонатриемия, обычно умеренная, не требующая лечения.

Гидрохлоротиазид может вызвать гиперкальциемию. Поэтому перед проведением определения функции паращитовидных желез препарат следует отменить.

Гидрохлоротиазид может повышать уровень холестерина и триглицеридов, снижать в плазме крови содержание магния и тиреоглобулина, связывающие йод (без признаков нарушений функции щитовидной железы).

Гидрохлоротиазид может стать причиной положительного теста на допинг.

Особенности применения, связанные с наличием в составе препарата каптоприла. Препарат следует применять с осторожностью у пациентов с нарушением функции почек (клиренс креатинина >40 мл/мин). Начальные дозы каптоприла необходимо назначать в соответствии с клиренсом креатинина, а в дальнейшем в зависимости от реакции пациента на лечение. Следует регулярно проводить контроль показателей функции почек (в начале и периодически во время лечения): определять уровень калия и креатинина в плазме крови.

Препарат следует применять с осторожностью у пациентов с неосложненной АГ, поскольку в отдельных случаях возможно развитие симптоматической артериальной гипотензии. Вероятность ее возникновения повышается у пациентов с нарушением водно-электролитного баланса (вследствие интенсивной мочегонной терапии, диареи, рвоты, диеты с пониженным содержанием натрия) и пациентов на гемодиализе. Также симптоматическую гипотензию отмечали у больных с сердечной недостаточностью. Лечение таких пациентов следует начинать под наблюдением врача, низкими дозами, при этом тщательно подбирать дозы. Это также касается и больных с ИБС или заболеванием сосудов мозга, у которых значительное снижение АД может привести к инфаркту миокарда или нарушению мозгового кровообращения (инсульту).

Необходимо избегать приема каптоприла при развитии кардиогенного шока и значительных гемодинамических нарушений.

Препарат следует применять с осторожностью у пациентов с реноваскулярной гипертензией, поскольку при одновременном применении с ингибиторами АПФ повышается риск развития тяжелой артериальной гипотензии и почечной недостаточности. Лечение таких больных необходимо начинать под наблюдением врача, низкими дозами, при этом тщательно подбирать дозы.

Препарат следует применять с осторожностью у больных сахарным диабетом, принимающих пероральные противодиабетические средства или инсулин, и регулярно контролировать уровень глюкозы в плазме крови, особенно в течение 1-го месяца лечения.

Очень редко прием ингибиторов АПФ связан с синдромом, который начинается с холестатической желтухи и быстро прогрессирует до некроза печени и (иногда) приводит к летальному исходу. Механизм этого синдрома не определен. У пациентов, получающих ингибиторы АПФ и у которых развилась желтуха или заметное повышение уровня печеночных ферментов, следует прекратить применение ингибиторов АПФ и обратиться к врачу.

У пациентов, особенно принимающих относительно высокие дозы каптоприла (более 150 мг/сут) или с нарушением функции почек, возможно развитие протеинурии. Содержание белка в моче более 1 г/сут зарегистрировано примерно у 0,7% пациентов, получавших каптоприл. Нефротический синдром диагностирован у 20% больных с протеинурией. В большинстве случаев протеинурия исчезала в течение 6 мес после отмены препарата. Параметры функции почек, такие как уровень азота мочевины и креатинина, менялись редко. У больных с нарушением функции почек следует определить содержание белка в моче до лечения и периодически контролировать во время терапии препаратом.

Сообщалось о случаях нейтропении, агранулоцитоза, тромбоцитопении и анемии у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ. У пациентов с нормальной функцией почек при отсутствии других факторов нейтропению отмечали редко. Крайне осторожно препарат следует назначать больным с коллагенозами, пациентам, которые проходят курс лечения иммунодепрессантами, принимают аллопуринол или прокаинамид, а также при сочетании этих состояний, особенно на фоне имеющегося нарушения функции почек. У некоторых пациентов данной группы развиваются тяжелые инфекции, которые не всегда поддаются интенсивной терапии антибиотиками. При применении препарата у таких пациентов следует проводить периодический контроль количества лейкоцитов в плазме крови и их дифференциальный подсчет (до лечения, каждые 2 нед в течение первых 3 мес терапии и периодически в дальнейшем) и предупредить больного о необходимости сообщать о любых признаках инфекции (повышение температуры, увеличение лимфатических узлов, боль в горле). При возникновении нейтропении (количество нейтрофилов <1000/мм3) применение препарата следует прекратить. После прекращения терапии у большинства больных количество нейтрофилов быстро возвращается к нормальному уровню.

У некоторых пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, в том числе каптоприл, отмечают повышение уровня калия в плазме крови. В группу риска развития гиперкалиемии относятся пациенты с почечной недостаточностью, сахарным диабетом, лица, принимающие калийсберегающие диуретики, пищевые добавки с калием, а также пациенты, принимающие другие лекарственные средства, повышающие уровень калия в плазме крови. Если прием вышеупомянутых препаратов на фоне лечения ингибиторами АПФ необходим, следует регулярно контролировать уровень калия в плазме крови.

Сообщалось о случаях ангионевротического отека лица, конечностей, губ, языка, голосовой щели и гортани у некоторых пациентов, принимавших ингибиторы АПФ, особенно в течение первых недель лечения. В отдельных случаях ангионевротический отек может развиться даже после длительного лечения ингибиторам АПФ. Зарегистрированы единичные летальные случаи вследствие ангионевротического отека гортани или языка. В случае развития отека следует немедленно прекратить прием каптоприла и провести соответствующее лечение. Пациента необходимо госпитализировать и наблюдать в течение 12–24 ч до полного исчезновения симптомов. Для пациентов негроидной расы характерен повышенный риск развития ангионевротического отека.

У пациентов, подлежащих хирургическому вмешательству или анестезии препаратами, снижающими АД, каптоприл может блокировать повышение образования ангиотензина II под влиянием компенсаторного выброса ренина. Гипотензию, возникшую в результате этого механизма, следует корригировать с помощью введения дополнительного объема жидкости.

При применении ингибиторов АПФ у пациентов может возникнуть устойчивый непродуктивный кашель транзиторного характера.

У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ во время проведения десенсибилизации аллергеном из яда перепончатокрылых, возможно развитие устойчивых анафилактических реакций, которого можно избежать путем временного прекращения приема ингибиторов АПФ.

У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ во время прохождения гемодиализа с использованием высокопроточных мембран, возможно развитие устойчивых анафилактических реакций, которого можно избежать путем замены диализных мембран на мембраны другого типа или применения антигипертензивных средств другого класса.

У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, при проведении афереза ЛПНП возможно развитие устойчивых анафилактических реакций, которого можно избежать путем временного прекращения приема ингибиторов АПФ перед каждым аферезом.

Для препаратов, содержащих ингибиторы АПФ, возможна перекрестная гиперчувствительность.

Применение ингибиторов АПФ, в том числе каптоприла, у пациентов негроидной расы является менее эффективным для снижения АД, чем у пациентов другой расы, вследствие преобладания низких фракций ренина.

Одновременное применение препарата с литием не рекомендуется из-за усиления токсичности последнего.

Препарат содержит лактозу, поэтому у пациентов с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции применение препарата противопоказано.

Применение в период беременности и кормления грудью. Каптопрес 12,5-Дарница противопоказан во время беременности. На время лечения препаратом кормление грудью необходимо прекратить.

Дети. Данных о применении препарата у детей нет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В период лечения необходимо воздержаться от управления транспортом и работы с другими механизмами, которые требуют повышенной концентрации и скорости психомоторных реакций.