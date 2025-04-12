Каптопрес 12,5-Дарница (Captopres 12.5-Darnitsa)
Каптопрес 12,5-Дарница инструкция по применению
Состав
Каптоприл - 0,05 г
Гидрохлоротиазид - 0,0125 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Каптопрес 12,5-Дарница — комбинированный антигипертензивный препарат, содержащий дозированную комбинацию каптоприла и гидрохлоротиазида.
Каптоприл — ингибитор АПФ. Подавляет образование ангиотензина II, препятствуя его сосудосуживающему действию и стимулирующему влиянию на секрецию альдостерона в надпочечниках. Снижает ОПСС, АД, уменьшает преднагрузку на миокард, снижает давление в правом предсердии и малом круге кровообращения.
Гидрохлоротиазид вызывает умеренно выраженный диуретический эффект, увеличивая выведение из организма ионов натрия, хлора, калия и воды. Уменьшает содержание ионов натрия в сосудистой стенке, снижая ее чувствительность к вазоконстрикторным влияниям и усиливая тем самым антигипертензивный эффект каптоприла.
Фармакокинетика
Каптоприл. После приема внутрь не менее 75% препарата быстро всасывается в ЖКТ. Сmах в плазме крови достигается через 1 ч после применения препарата.
Связывание с белками крови составляет 25–30%. Метаболизируется в печени. Главными метаболитами являются каптоприл-цистеин, дисульфитный димер каптоприла. Т½ ≈2–3 ч. Свыше 95% каптоприла выводится почками, 50% — в неизмененном виде, остальное — в виде метаболитов.
Гидрохлоротиазид. При приеме внутрь абсорбируется в ЖКТ на 68–78%. Т½ ≈3–4 ч. Гидрохлоротиазид быстро выводится из организма почками в неизмененном виде (20–75%). У больных с почечной недостаточностью выведение препарата замедляется.
Показания Каптопрес 12,5-Дарница
АГ.
Применение Каптопрес 12,5-Дарница
Каптопрес 12,5-Дарница следует принимать за 1 ч до еды, поскольку при применении препарата во время еды его всасывание снижается.
Дозы должны подбираться индивидуально, согласно клинической картине заболевания.
Начальная доза может оставлять ½ таблетки (25 мг каптоприла и 12,5 мг гидрохлоротиазида) 1 раз в сутки. В дальнейшем при необходимости поддерживающая доза может быть повышена до 1 таблетки (50 мг каптоприла и 25 мг гидрохлоротиазида) 1 раз в сутки. Максимальный терапевтический эффект отмечают на 6–8-й неделе от начала лечения. Корригирование дозы следует проводить с 6-недельными интервалами, если клинические проявления не требуют быстрого изменения дозирования. При недостаточном снижении АД в схему лечения можно включить дополнительно каптоприл и гидрохлоротиазид в виде монопрепаратов. При этом суточная доза каптоприла не должна превышать 150 мг, гидрохлоротиазида — 50 мг.
Больные с нарушением функции почек. Поскольку каптоприл и гидрохлоротиазид выделяются из организма преимущественно почками, при нарушенной функции почек уровень препаратов в плазме крови может повышаться, поэтому рекомендуется снижение дозы: при клиренсе креатинина от 30 до 80 мл/мин начальная доза составляет ½ таблетки (25 мг каптоприла и 12,5 мг гидрохлоротиазида) 1 раз в сутки (утром).
Противопоказания
- повышенная чувствительность к каптоприлу, другим ингибиторам АПФ, гидрохлоротиазиду, другим препаратам, производным сульфонамида, или другим компонентам препарата;
- наличие в анамнезе ангионевротического отека во время лечения другими ингибиторами АПФ;
- врожденный ангионевротический отек;
- выраженные нарушения функции почек (концентрация креатинина в плазме крови >1,8 мг/100 мл или клиренс креатинина <30 мл/мин);
- двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки с прогрессирующей азотемией;
- состояние после трансплантации почки;
- анурия;
- стеноз устья аорты и другие обструктивные нарушения, которые препятствуют оттоку крови из левого желудочка;
- первичный гиперальдостеронизм, гипокалиемия, гипонатриемия при гиповолемии, гиперкальциемия, подагра;
- порфирия;
- тяжелые нарушения функции печени (прекоматозное состояние, печеночная кома);
Побочные эффекты
каптоприл
Со стороны системы крови и лимфатической системы: эозинофилия, панцитопения (особенно у пациентов с нарушением функции почек), тромбоцитопения, анемия (включая апластическую и гемолитическую), лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз.
Нарушение обмена веществ, метаболизма: анорексия, гипогликемия, гиперкалиемия, гипонатриемия.
Психические нарушения: нарушение сна, спутанность сознания, депрессия.
Неврологические нарушения: головная боль, сонливость, нарушение вкуса, головокружение, парестезии, нарушения мозгового кровообращения (включая инсульт и синкопе).
Со стороны органа зрения: нечеткость зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия или тахиаритмия, стенокардия, кардиогенный шок, асистолия.
Сосудистые нарушения: артериальная гипотензия, синдром Рейно, приливы, бледность кожных покровов.
Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения: сухой, раздражающий (непродуктивный) кашель, одышка, бронхоспазм, ринит, ларингит, аллергический альвеолит/эозинофильная пневмония, боль за грудиной.
Со стороны ЖКТ: сухость во рту, тошнота, рвота, дискомфорт в эпигастрии, боль в животе, диарея, запор, стоматит/афтозный стоматит, глоссит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: нарушение функции печени и холестаз (включая желтуху), гепатит (включая некроз), повышение уровня печеночных ферментов, гипербилирубинемия.
Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: зуд с сыпью/без сыпи, сыпь, алопеция, ангионевротический отек лица, век, языка, интерстициальный ангионевротический отек, периферические отеки, крапивница, синдром Стивенса — Джонсона, полиморфная эритема, фотосенсибилизация, эритродермия, пемфигоидные реакции, эксфолиативный дерматит, аутоиммунные заболевания, лихорадка.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: миалгия, артралгия.
Со стороны мочевыделительной системы: нарушение функции почек (включая почечную недостаточность), протеинурия, полиурия, олигурия, повышенная частота мочеиспускания, нефротический синдром.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: импотенция, гинекомастия.
Общие нарушения: утомляемость, лимфаденопатия.
Лабораторные показатели: увеличение содержания азота мочевины крови, креатинина плазмы крови, снижение уровня гемоглобина, гематокрита, повышение СОЭ, повышение уровня антинуклеарных антител.
Гидрохлоротиазид
Инфекции и инвазии: сиаладенит.
Со стороны кровеносной и лимфатической системы: лейкопения, нейтропения/агранулоцитоз, тромбоцитопения, апластическая анемия, гемолитическая анемия, нарушение функции костного мозга.
Со стороны обмена веществ: анорексия, гипергликемия, глюкозурия, снижение толерантности к глюкозе, что может спровоцировать манифестацию латентного сахарного диабета, гиперурикемия, что может вызывать приступы подагры у пациентов с асимптомным течением заболевания, нарушение электролитного баланса, в частности гипохлоремический алкалоз, что может индуцировать печеночную энцефалопатию и кому, ацидоз; гипокалиемия, гипонатриемия, гипомагниемия; гиперкальциемия, повышение уровня холестерина и триглицеридов.
Со стороны психики: беспокойство, нервозность, депрессия, изменение настроения, нарушение сна, дезориентация, спутанность сознания.
Со стороны ЦНС: головная боль, сонливость, судороги, парестезии, вертиго, головокружение.
Со стороны органа зрения: ксантопсия, транзиторные нарушения зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: постуральная АГ, аритмия, некротический васкулит.
Со стороны дыхательной системы: респираторные нарушения (включая пневмонит и отек легкого).
Со стороны ЖКТ: потеря аппетита, жажда, сухость во рту, тошнота, рвота, раздражение желудка, диарея, запор, панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: холестатическая желтуха (внутрипеченочный холестаз), холецистит.
Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: фотосенсибилизация, сыпь, экзема, пурпура, волчаночноподобный синдром, реактивация кожной красной волчанки, крапивница, анафилактические реакции, анафилактический шок, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона.
Со стороны костно-мышечной системы: мышечный спазм, миалгии.
Со стороны мочевыделительной системы: нарушение почечной функции, почечная недостаточность, интерстициальный нефрит.
Общие нарушения: лихорадка, слабость.
Особые указания
перед началом лечения следует уменьшить или полностью прекратить прием диуретиков.
При применении препарата необходимо контролировать уровень электролитов (в частности калия), содержание мочевины и креатинина в плазме крови, картину периферической крови.
При применении препарата показана диета с низким содержанием натрия.
Во время приема препарата не рекомендуется употреблять алкогольные напитки.
Препарат применять с осторожностью у пациентов с нарушением водно-электролитного баланса (вследствие интенсивной мочегонной терапии, диареи, рвоты, диеты с пониженным содержанием натрия) и пациентов на гемодиализе, поскольку возможно развитие артериальной гипотензии. Перед применением препарата необходимо провести корригирование водно-электролитного баланса.
Препарат применять с осторожностью у больных с выраженными нарушениями сердечной деятельности, пациентов пожилого возраста (>65 лет). Назначение препарата этой категории пациентов возможно только в условиях тщательного контроля АД, функции почек, состояния водно-электролитного обмена.
Особенности применения, связанные с наличием в составе препарата гидрохлоротиазида. Препарат применять с осторожностью при нарушении функции печени или прогрессирующих заболеваниях печени, поскольку тиазидные диуретики могут вызвать нарушение водно-электролитного баланса, что может привести к быстрому развитию печеночной комы. Назначение препарата этой категории пациентов возможно только в условиях тщательного контроля АД, функции почек, состояния водно-электролитного обмена.
Препарат следует применять с осторожностью при нарушении функции почек, поскольку тиазидные диуретики могут вызвать азотемию. Также возможна кумуляция препарата. При прогрессировании заболеваний почек, характеризующихся повышением уровня остаточного азота крови, следует тщательно оценить целесообразность продолжения терапии и при необходимости прекратить лечение.
Гипотензивное действие гидрохлоротиазида может усиливаться после симпатэктомии.
У пациентов, принимающих гидрохлоротиазид, возможно обострение подагры из-за повышения концентрации мочевой кислоты, клиническое выявление скрытой формы сахарного диабета, обострение системной красной волчанки.
Во время лечения тиазидными диуретиками отмечали случаи реакций фоточувствительности. Если во время применения препарата возникают реакции фоточувствительности, то препарат рекомендуется отменить. Если врач считает необходимым повторное назначение диуретика, рекомендуется защитить участки тела, которые подвергаются воздействию солнечных лучей или искусственного ультрафиолетового облучения.
Гидрохлоротиазид может вызвать водно-электролитный дисбаланс (гипокалиемия, гипонатриемия и гипохлоремический алкалоз). Симптомы: сухость во рту, жажда, слабость, вялость, сонливость, беспокойство, боль в мышцах или судороги, мышечная слабость, артериальная гипотензия, олигурия, тахикардия и желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота). Хотя одновременное применение с каптоприлом снижает риск развития гипокалиемии, вызванной гидрохлоротиазидом, к группе высокого риска развития гипокалиемии относятся пациенты с циррозом печени, повышенным диурезом, недостаточным пероральным замещением потери электролитов, а также лица, которые получают терапию ГКС или АКТГ. В жаркую погоду у пациентов, склонных к отекам, может возникнуть гипонатриемия, обычно умеренная, не требующая лечения.
Гидрохлоротиазид может вызвать гиперкальциемию. Поэтому перед проведением определения функции паращитовидных желез препарат следует отменить.
Гидрохлоротиазид может повышать уровень холестерина и триглицеридов, снижать в плазме крови содержание магния и тиреоглобулина, связывающие йод (без признаков нарушений функции щитовидной железы).
Гидрохлоротиазид может стать причиной положительного теста на допинг.
Особенности применения, связанные с наличием в составе препарата каптоприла. Препарат следует применять с осторожностью у пациентов с нарушением функции почек (клиренс креатинина >40 мл/мин). Начальные дозы каптоприла необходимо назначать в соответствии с клиренсом креатинина, а в дальнейшем в зависимости от реакции пациента на лечение. Следует регулярно проводить контроль показателей функции почек (в начале и периодически во время лечения): определять уровень калия и креатинина в плазме крови.
Препарат следует применять с осторожностью у пациентов с неосложненной АГ, поскольку в отдельных случаях возможно развитие симптоматической артериальной гипотензии. Вероятность ее возникновения повышается у пациентов с нарушением водно-электролитного баланса (вследствие интенсивной мочегонной терапии, диареи, рвоты, диеты с пониженным содержанием натрия) и пациентов на гемодиализе. Также симптоматическую гипотензию отмечали у больных с сердечной недостаточностью. Лечение таких пациентов следует начинать под наблюдением врача, низкими дозами, при этом тщательно подбирать дозы. Это также касается и больных с ИБС или заболеванием сосудов мозга, у которых значительное снижение АД может привести к инфаркту миокарда или нарушению мозгового кровообращения (инсульту).
Необходимо избегать приема каптоприла при развитии кардиогенного шока и значительных гемодинамических нарушений.
Препарат следует применять с осторожностью у пациентов с реноваскулярной гипертензией, поскольку при одновременном применении с ингибиторами АПФ повышается риск развития тяжелой артериальной гипотензии и почечной недостаточности. Лечение таких больных необходимо начинать под наблюдением врача, низкими дозами, при этом тщательно подбирать дозы.
Препарат следует применять с осторожностью у больных сахарным диабетом, принимающих пероральные противодиабетические средства или инсулин, и регулярно контролировать уровень глюкозы в плазме крови, особенно в течение 1-го месяца лечения.
Очень редко прием ингибиторов АПФ связан с синдромом, который начинается с холестатической желтухи и быстро прогрессирует до некроза печени и (иногда) приводит к летальному исходу. Механизм этого синдрома не определен. У пациентов, получающих ингибиторы АПФ и у которых развилась желтуха или заметное повышение уровня печеночных ферментов, следует прекратить применение ингибиторов АПФ и обратиться к врачу.
У пациентов, особенно принимающих относительно высокие дозы каптоприла (более 150 мг/сут) или с нарушением функции почек, возможно развитие протеинурии. Содержание белка в моче более 1 г/сут зарегистрировано примерно у 0,7% пациентов, получавших каптоприл. Нефротический синдром диагностирован у 20% больных с протеинурией. В большинстве случаев протеинурия исчезала в течение 6 мес после отмены препарата. Параметры функции почек, такие как уровень азота мочевины и креатинина, менялись редко. У больных с нарушением функции почек следует определить содержание белка в моче до лечения и периодически контролировать во время терапии препаратом.
Сообщалось о случаях нейтропении, агранулоцитоза, тромбоцитопении и анемии у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ. У пациентов с нормальной функцией почек при отсутствии других факторов нейтропению отмечали редко. Крайне осторожно препарат следует назначать больным с коллагенозами, пациентам, которые проходят курс лечения иммунодепрессантами, принимают аллопуринол или прокаинамид, а также при сочетании этих состояний, особенно на фоне имеющегося нарушения функции почек. У некоторых пациентов данной группы развиваются тяжелые инфекции, которые не всегда поддаются интенсивной терапии антибиотиками. При применении препарата у таких пациентов следует проводить периодический контроль количества лейкоцитов в плазме крови и их дифференциальный подсчет (до лечения, каждые 2 нед в течение первых 3 мес терапии и периодически в дальнейшем) и предупредить больного о необходимости сообщать о любых признаках инфекции (повышение температуры, увеличение лимфатических узлов, боль в горле). При возникновении нейтропении (количество нейтрофилов <1000/мм3) применение препарата следует прекратить. После прекращения терапии у большинства больных количество нейтрофилов быстро возвращается к нормальному уровню.
У некоторых пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, в том числе каптоприл, отмечают повышение уровня калия в плазме крови. В группу риска развития гиперкалиемии относятся пациенты с почечной недостаточностью, сахарным диабетом, лица, принимающие калийсберегающие диуретики, пищевые добавки с калием, а также пациенты, принимающие другие лекарственные средства, повышающие уровень калия в плазме крови. Если прием вышеупомянутых препаратов на фоне лечения ингибиторами АПФ необходим, следует регулярно контролировать уровень калия в плазме крови.
Сообщалось о случаях ангионевротического отека лица, конечностей, губ, языка, голосовой щели и гортани у некоторых пациентов, принимавших ингибиторы АПФ, особенно в течение первых недель лечения. В отдельных случаях ангионевротический отек может развиться даже после длительного лечения ингибиторам АПФ. Зарегистрированы единичные летальные случаи вследствие ангионевротического отека гортани или языка. В случае развития отека следует немедленно прекратить прием каптоприла и провести соответствующее лечение. Пациента необходимо госпитализировать и наблюдать в течение 12–24 ч до полного исчезновения симптомов. Для пациентов негроидной расы характерен повышенный риск развития ангионевротического отека.
У пациентов, подлежащих хирургическому вмешательству или анестезии препаратами, снижающими АД, каптоприл может блокировать повышение образования ангиотензина II под влиянием компенсаторного выброса ренина. Гипотензию, возникшую в результате этого механизма, следует корригировать с помощью введения дополнительного объема жидкости.
При применении ингибиторов АПФ у пациентов может возникнуть устойчивый непродуктивный кашель транзиторного характера.
У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ во время проведения десенсибилизации аллергеном из яда перепончатокрылых, возможно развитие устойчивых анафилактических реакций, которого можно избежать путем временного прекращения приема ингибиторов АПФ.
У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ во время прохождения гемодиализа с использованием высокопроточных мембран, возможно развитие устойчивых анафилактических реакций, которого можно избежать путем замены диализных мембран на мембраны другого типа или применения антигипертензивных средств другого класса.
У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, при проведении афереза ЛПНП возможно развитие устойчивых анафилактических реакций, которого можно избежать путем временного прекращения приема ингибиторов АПФ перед каждым аферезом.
Для препаратов, содержащих ингибиторы АПФ, возможна перекрестная гиперчувствительность.
Применение ингибиторов АПФ, в том числе каптоприла, у пациентов негроидной расы является менее эффективным для снижения АД, чем у пациентов другой расы, вследствие преобладания низких фракций ренина.
Одновременное применение препарата с литием не рекомендуется из-за усиления токсичности последнего.
Препарат содержит лактозу, поэтому у пациентов с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции применение препарата противопоказано.
Применение в период беременности и кормления грудью. Каптопрес 12,5-Дарница противопоказан во время беременности. На время лечения препаратом кормление грудью необходимо прекратить.
Дети. Данных о применении препарата у детей нет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В период лечения необходимо воздержаться от управления транспортом и работы с другими механизмами, которые требуют повышенной концентрации и скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
с диуретиками (тиазидными) — риск развития артериальной гипотензии вследствие дегидратации, вызванной приемом высоких доз диуретиков. Гипотензивный эффект можно снизить путем отмены диуретиков, увеличения потребления объема жидкости и соли, уменьшения начальных доз каптоприла;
с блокаторами α- и β-адренорецепторов, блокаторами кальциевых каналов пролонгированного действия и другими гипотензивными средствами, органическими нитратами, ингибиторами МАО, снотворными средствами (нитразепам), транквилизаторами (алпразолам) — усиление гипотензивного действия препарата; комбинацию данных лекарственных средств применять с осторожностью;
с этанолсодержащими препаратами и напитками, барбитуратами, наркотическими средствами, нейролептиками, трициклическими антидепрессантами — усиление гипотензивного действия препарата и ортостатической гипотензии;
с симпатомиметиками, эстрогенами, метанамином — ослабление гипотензивного действия препарата;
с НПВП — ослабление гипотензивного действия препарата и снижение функции почек с повышением концентрации калия в плазме крови, редко возможно развитие ОПН, особенно у больных с нарушением функции почек. Комбинацию данных лекарственных средств применять с осторожностью. Перед началом лечения следует нормализовать водно-солевой обмен, при лечении проводить периодический контроль функции почек. При применении высоких доз салицилатов гидрохлоротиазид может усиливать их токсическое действие на ЦНС;
с препаратами, повышающими концентрацию калия в плазме крови (гепарин, циклоспорин, калийсберегающие диуретики — амилорид, спиронолактон, триамтерен), препаратами и добавками, содержащими калий — заметное повышение концентрации калия в плазме крови: не рекомедуется одновременно применять комбинацию данных лекарственных средств;
с аллопуринолом, прокаинамидом, иммуносупрессивными препаратами (азатиоприн) и цитостатиками — угнетение кроветворения;
с диазоксидом — усиление гипергликемического, гиперурикемического, гипотензивного действия; может потребоваться периодический контроль уровня глюкозы в плазме крови и концентрации мочевой кислоты;
с анестетиками, недеполяризующими миорелаксантами, препаратами для инициирования наркоза (тубокурарина хлорид, галламина триетиодид) — усиление действия вышеуказанных препаратов; может потребоваться корригирование дозы и водно-солевого обмена перед проведением хирургической операции;
с препаратами лития, солями кальция — усиление действия вышеуказанных препаратов: не рекомедуется одновременно применять комбинацию данных лекарственных средств;
с сердечными гликозидами — повышение токсичности препаратов дигиталиcа (аритмии) на фоне гипокалиемии, вызванной гидрохлоротиазидом;
с карбамазепином — повышение риска развития гипонатриемии; может потребоваться периодический контроль уровня электролитов;
с амфотерицином В, карбеноксолоном, ГКС, кортикотропином, стимулирующими слабительными средствами — усиление электролитного дисбаланса, в частности возникновение гипокалиемии;
с метформином — метаболический ацидоз у больных с нарушением функции почек;
с метилдопой — в отдельных случаях — гемолитическая анемия;
с антидиабетическими препаратами, пероральными антикоагулянтами, препаратами для лечения подагры — ослабление действия вышеуказанных препаратов; может потребоваться корригирование дозы препаратов;
с лекарственными средствами, на эффекты которых влияют изменения уровня калия в плазме крови, в том числе:
- антиаритмические средства класса ΙА (хинидин, гидрохинидин, дизопирамид), класса ΙΙΙ (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);
- нейролептики (тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин, трифторперазин, циамемазин, сульпирид, сультоприд, амисульприд, тиаприд, пимозид, галоперидол, дроперидол);
- другие средства: бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин, галофантрин, кетансерин, мизоластин, пентамидин, спарфлоксацин, терфенадин, винкамин в/в — существует риск развития аритмии типа torsade de pointes на фоне возможной гипокалиемии и гипомагниемии, необходим периодический контроль уровня калия в плазме крови и ЭКГ;
с прессорными аминами (норадреналин) — следует прекратить лечение препаратом за неделю до начала хирургической операции;
с антацидами, пищей, колестиполом, колестирамином — снижение всасывания и уменьшение биодоступности препарата;
с пробенецидом — снижение выведения каптоприла;
с йодсодержащими контрастными средствами — увеличение риска ОПН, особенно при введении высоких доз, вследствие дегидратации, вызванной гидрохлоротиазидом. Перед введением йода необходимо нормализовать уровень жидкости в организме.
Применение препарата может привести к положительному результату при анализе мочи на ацетон.
Препарат можно применять для лечения острого инфаркта миокарда в сочетании с ацетилсалициловой кислотой (кардиологические дозы), тромболитическими средствами, блокаторами β-адренорецепторов и/или нитратами.
Передозировка
Каптоприл. Симптомы: резкое снижение АД, тахикардия, головная боль, отсутствие аппетита, нарушение вкусовых ощущений, кожные аллергические реакции, нейтропения. В тяжелых случаях возможны судороги, парезы, шок, ступор, аритмия, брадикардия, почечная недостаточность, электролитный дисбаланс. При появлении этих симптомов следует немедленно прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Лечение. Симптоматическая терапия, направленная на нормализацию АД и устранение других симптомов.
Гидрохлоротиазид. Симптомы: слабость, тошнота, рвота, понос. Эти явления быстро исчезают при снижении дозы или отмене препарата. В некоторых случаях при приеме высоких доз препарата сообщалось о возможности возникновения таких симптомов, как: тахикардия, артериальная гипотензия, шок, головокружение, спутанность сознания, расстройства сознания, спазмы мышц, парестезии, истощение, полиурия, олигурия, анурия, гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, алкалоз, повышение уровня азота мочевины в крови (у больных с почечной недостаточностью). Значительными проявлениями передозировки могут быть тяжелые нарушения водно-электролитного баланса и развитие коматозного состояния как результат непосредственного патологического действия гидрохлоротиазида на ЦНС.
Лечение. Для выведения препарата из желудка рекомендуется вызвать рвоту; промывание желудка, применение сорбентов. В случае возникновения тяжелых проявлений передозировки больной подлежит немедленной госпитализации в специализированное лечебное учреждение для проведения интенсивных детоксикационных мероприятий (гемодиализ), а также устранения водно-электролитных нарушений, нормализации витальных функций, восстановления функции почек. Специфического антидота нет.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре до 25 °С.