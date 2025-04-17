Каптопрес 12,5-Дарница (Captopres 12.5-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,23
Экономия при брони: -17,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
66,65
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,49
Экономия при брони: -16,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,20
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,54
Экономия при брони: -19,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,69
Экономия при брони: -16,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
137,24
Экономия при брони: -17,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,11
Экономия при брони: -17,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,84
Экономия при брони: -16,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
68,30
Экономия при брони: -8,29 грн