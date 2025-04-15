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Каптопрес 12,5-Дарница (Captopres 12.5-Darnitsa)

Каптопрес 12,5-Дарница (Captopres 12.5-Darnitsa)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 257 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
68,25 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
122,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,10
Экономия при брони: -13,19 грн
126,91 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
114,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,20
Экономия при брони: -4,30 грн
128,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
136,40 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
109,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
122,50 грн
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
114,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -4,40 грн
128,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -4,40 грн
128,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
137,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,74
Экономия при брони: -16,52 грн
123,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,81
Экономия при брони: -16,59 грн
123,22 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
66,65 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,20
Экономия при брони: -4,30 грн
128,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -4,40 грн
128,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
136,40 грн
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