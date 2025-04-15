Каптопрес 12,5-Дарница (Captopres 12.5-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 257 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,10
Экономия при брони: -13,19 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,20
Экономия при брони: -4,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пульс
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
D.s.
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -4,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,74
Экономия при брони: -16,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,81
Экономия при брони: -16,59 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,20
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -4,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница