Каптопрес 12,5-Дарница (Captopres 12.5-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,39
Экономия при брони: -19,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
124,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,67
Экономия при брони: -18,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
147,67
Экономия при брони: -35,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,10
Экономия при брони: -22,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,85
Экономия при брони: -12,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
137,83
Экономия при брони: -17,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
137,46
Экономия при брони: -22,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,00
Экономия при брони: -7,10 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница