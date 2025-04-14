Киев
Каптопрес 12,5-Дарница (Captopres 12.5-Darnitsa)

Каптопрес 12,5-Дарница (Captopres 12.5-Darnitsa)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 431 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
119,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
129,98 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
132,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
124,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
144,44
Экономия при брони: -25,90 грн
118,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
119,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
119,88 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
130,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,80
Экономия при брони: -28,53 грн
113,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
132,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
119,96 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
129,56 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
132,68 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
120,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
137,00
Экономия при брони: -3,70 грн
133,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
129,88 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
112,30 грн
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