Каптопрес 12,5-Дарница (Captopres 12.5-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
136,44
Экономия при брони: -14,48 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
136,40
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,33
Экономия при брони: -17,81 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,90
Экономия при брони: -19,38 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,20
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,37
Экономия при брони: -19,73 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,34
Экономия при брони: -23,76 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
137,06
Экономия при брони: -14,99 грн