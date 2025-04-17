Каптопрес 12,5-Дарница (Captopres 12.5-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
136,50
Экономия при брони: -8,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
127,16
Экономия при брони: -3,81 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,70
Экономия при брони: -20,69 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,44
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
137,03
Экономия при брони: -17,02 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
137,57
Экономия при брони: -17,56 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,49
Экономия при брони: -21,74 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница