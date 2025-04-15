Каптопрес 12,5-Дарница (Captopres 12.5-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
131,22
Экономия при брони: -27,22 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
124,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
137,25
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
129,90
Экономия при брони: -14,20 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
124,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека доброго дня
Запорожье, просп. Соборный, 148
2.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,20
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
136,57
Экономия при брони: -6,01 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,30
Экономия при брони: -2,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,89
Экономия при брони: -18,88 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
136,79
Экономия при брони: -12,47 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Каптопрес 12,5-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,39
Экономия при брони: -14,09 грн