только для наружного применения.

Избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.

Если выявляют местное раздражение, применение препарата необходимо прекратить и назначить соответствующую терапию.

Препарат наносить только на неповрежденную здоровую кожу, нельзя наносить на открытые раны.

Не применять для смазывания носоглотки.

Стойкий кашель может быть признаком серьезного заболевания. Если кашель не исчезает на протяжении 1 нед, оказывает тенденцию к рецидиву или сопровождается жаром, высыпанием или стойкой головной болью, больному необходимо обратиться к врачу для пересмотра тактики лечения.

Не применять препарат при продолжительном или хроническом кашле, который является следствием курения, БА, эмфиземы, или если кашель сопровождается интенсивным отхождением мокроты.

Не наносить препарат на большие участки кожи.

Не наносить на кожу лица, учитывая возможность развития рефлекторного бронхоспазма.

Препарат оставляет пятна на ткани, с которой он контактирует.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан для применения в период беременности и кормления грудью.

Дети. Препарат не назначают детям в возрасте <3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.