Хелпекс® Эффект (Helpex® Effect)
Хелпекс Эффект инструкция по применению
Состав
Ментол - 50 мг/г
Камфора - 100 мг/г
Тимол - 10 мг/г
Метилсалицилат - 50 мг/г
Масло эвкалиптовое - 10 мг/г
Масло терпентинное - 30 мг/г
Фармакологические свойства
ментол оказывает местно-раздражающее, анальгезирующее, отвлекающее, противозудное, антисептическое, успокоительное действие. Эффект обусловлен рефлекторными реакциями, связанными с раздражением чувствительных нервных окончаний: раздражение рецепторов кожи стимулирует образование и высвобождение эндогенных биологически активных веществ (энкефалинов, эндорфинов, пептидов, кининов), принимающих участие в регуляции болевых ощущений, проницаемости сосудов и других процессах, которые обеспечивают обезболивающее, отвлекающее и противозудное действие. Отвлекающий эффект способствует уменьшению выраженности болевых ощущений. Местное действие сопровождается сужением сосудов, ощущением холода, которое переходит в ощущение легкого жжения и покалывания. Кожно-висцеральные рефлексы улучшают трофику тканей (согласно зонам иннервации). Ментол рефлекторно меняет тонус сосудов как поверхностных, так и глубоко расположенных в тканях и внутренних органах.
Камфора оказывает антисептический, местно-раздражающий, аналептический, антиагрегационный эффект. Рефлекторно возбуждает сосудодвигательный и дыхательный центры, оказывая аналептическую активность. Оказывает периферическую вазопрессорную активность. Ингибирует агрегацию тромбоцитов. Выделяясь из организма через дыхательные пути, способствует отхаркиванию. При местной аппликации проявляет отвлекающие свойства.
Тимол является антисептиком и дезинфицирующим средством. Разрушая важные для жизнеспособности микроорганизмов ферменты, он предотвращает распространение процесса гниения и задерживает его, если он уже начался.
Метилсалицилат оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие. Он неселективно ингибирует ЦОГ, снижает синтез простагландинов. Нормализует повышенную проницаемость капилляров, улучшает процессы микроциркуляции, уменьшает отек и инфильтрацию воспаленных тканей.
Масло эвкалиптовое оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. При местном нанесении снижает чувствительность. Эвкалиптовое масло также возбуждает сердечную деятельность.
Масло терпентиновое применяют местно для лечения простуды как отвлекающее и разогревающее средство.
Показания Хелпекс Эффект
- воспалительные заболевания дыхательных путей (насморк, фарингит, ларингит, трахеит);
- боль в мышцах;
- боль в суставах.
Применение Хелпекс Эффект
при заболеваниях дыхательных путей 2–4 г мази Хелпекс Эффект нанести на кожу в участке грудной клетки и горла и затем втереть. При желании площадь аппликации можно накрыть теплой сухой тканью, однако ее надо прикладывать неплотно, чтобы дать возможность испарениям достичь носа и горла. При насморке или заложенности носа небольшое количество мази Хелпекс Эффект наносят на кожу крыльев носа и слегка втирают. При боли в мышцах и суставах наносят мазь на участок мышц или суставов толстым слоем и осторожно втирают.
У взрослых и детей (в возрасте >3 лет) применять препарат Хелпекс Эффект до 3 раз в сутки.
Продолжительность лечения определяют индивидуально в зависимости от тяжести заболевания и клинической эффективности.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Эпилепсия, склонность к судорогам, заболевания кожи, спазмофилия, БА, коклюш. Период беременности и кормления грудью. Детский возраст <3 лет.
Побочные эффекты
отмечали незначительные или средней степени местные раздражения, эритему, высыпания, шелушение, зуд, изменение цвета кожи, которое быстро проходит, крапивницу, дерматит; редко — апноэ, коллапс у детей грудного возраста (во время местного применения на ноздре).
Особые указания
только для наружного применения.
Избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.
Если выявляют местное раздражение, применение препарата необходимо прекратить и назначить соответствующую терапию.
Препарат наносить только на неповрежденную здоровую кожу, нельзя наносить на открытые раны.
Не применять для смазывания носоглотки.
Стойкий кашель может быть признаком серьезного заболевания. Если кашель не исчезает на протяжении 1 нед, оказывает тенденцию к рецидиву или сопровождается жаром, высыпанием или стойкой головной болью, больному необходимо обратиться к врачу для пересмотра тактики лечения.
Не применять препарат при продолжительном или хроническом кашле, который является следствием курения, БА, эмфиземы, или если кашель сопровождается интенсивным отхождением мокроты.
Не наносить препарат на большие участки кожи.
Не наносить на кожу лица, учитывая возможность развития рефлекторного бронхоспазма.
Препарат оставляет пятна на ткани, с которой он контактирует.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан для применения в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат не назначают детям в возрасте <3 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
неизвестны.
Передозировка
возможны увеличение выраженности симптомов побочного действия, атаксия, сонливость, рефлекторная остановка дыхания.
Терапия симптоматическая.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре <25 °С.