Хелпекс® Эффект (Helpex® Effect)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
172,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
189,30
Экономия при брони: -18,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
189,30
Экономия при брони: -18,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,20
Экономия при брони: -33,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
141,10
Экономия при брони: -19,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,40
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
6.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 179
7.4 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
141,10
Экономия при брони: -19,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,40
Экономия при брони: -33,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,40
Экономия при брони: -33,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,40
Экономия при брони: -33,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
15.2 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
13.0 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
215,20
Экономия при брони: -53,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Харьковская, 127
35.8 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
218,60
Экономия при брони: -56,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Валки, ул. Харьковская, 11-А
47.8 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,30
Экономия при брони: -41,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 31-А
73.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
198,90
Экономия при брони: -36,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
85.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,20
Экономия при брони: -41,40 грн