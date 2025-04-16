Хелпекс® Эффект (Helpex® Effect)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Аптека24
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
3.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,40
Экономия при брони: -43,80 грн
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
198,70
Экономия при брони: -38,60 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
198,70
Экономия при брони: -38,60 грн
Аптека
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19-Б
5.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,30
Экономия при брони: -43,70 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Кривой Рог, ул. Лисового, 13-А
6.8 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
152,40
Экономия при брони: -40,80 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 27
11.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,30
Экономия при брони: -43,70 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
12.5 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 164
20.4 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
141,30
Экономия при брони: -29,70 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
20.9 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
152,40
Экономия при брони: -40,80 грн
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
189,30
Экономия при брони: -29,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
21.0 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
D.s.
Кривой Рог, ул. Ухтомского, 5-А
29.3 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
Ощад аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 13
29.8 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
141,10
Экономия при брони: -29,50 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс