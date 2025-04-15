Хелпекс® Эффект (Helpex® Effect)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,30
Экономия при брони: -43,20 грн
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
218,60
Экономия при брони: -59,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
150,90
Экономия при брони: -38,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
134,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
141,30
Экономия при брони: -29,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
4.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
218,60
Экономия при брони: -59,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
146,60
Экономия при брони: -34,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,40
Экономия при брони: -43,30 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
5.5 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
146,60
Экономия при брони: -34,50 грн
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
214,60
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
5.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,40
Экономия при брони: -43,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
5.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
6.0 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
6.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
6.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс