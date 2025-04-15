Хелпекс® Эффект (Helpex® Effect)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Львов
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,30
Экономия при брони: -36,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
152,40
Экономия при брони: -33,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
152,40
Экономия при брони: -33,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,30
Экономия при брони: -36,40 грн
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
218,60
Экономия при брони: -58,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,40
Экономия при брони: -36,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
146,60
Экономия при брони: -27,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
141,10
Экономия при брони: -22,20 грн
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
218,80
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,30
Экономия при брони: -36,40 грн
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,40
Экономия при брони: -36,50 грн
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
217,80
Экономия при брони: -57,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
152,40
Экономия при брони: -33,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
154,70
Экономия при брони: -35,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,20
Экономия при брони: -36,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
146,60
Экономия при брони: -27,70 грн
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
206,50
Экономия при брони: -46,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,40
Экономия при брони: -36,50 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Зеленая, 115-А
3.4 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,20
Экономия при брони: -36,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Владимира Великого, 27
3.4 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
146,60
Экономия при брони: -27,60 грн