Хелпекс® Эффект (Helpex® Effect)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Николаев
Аптека бам
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,40
Экономия при брони: -42,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
140,00
Экономия при брони: -26,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,40
Экономия при брони: -42,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,20
Экономия при брони: -42,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
218,80
Экономия при брони: -57,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 47
4.4 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 312
7.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
8.2 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 340
9.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, просп. Корабелов, 15/1
9.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
218,60
Экономия при брони: -57,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
9.4 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,30
Экономия при брони: -42,10 грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
62.8 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,30
Экономия при брони: -41,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
62.8 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Коблево, ул. Одесская, 2/3
66.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
141,10
Экономия при брони: -27,30 грн
Аптека акс социальная
Коблево, ул. Одесская, 2/4
66.3 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс