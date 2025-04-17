Хелпекс® Эффект (Helpex® Effect)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,30
Экономия при брони: -41,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
152,40
Экономия при брони: -38,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
141,10
Экономия при брони: -27,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,30
Экономия при брони: -41,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
141,10
Экономия при брони: -27,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
189,40
Экономия при брони: -29,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Мира, 201
3.0 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
152,40
Экономия при брони: -38,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
146,60
Экономия при брони: -33,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
152,40
Экономия при брони: -38,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,30
Экономия при брони: -41,70 грн
В городах рядом
Городская семейная аптека
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.8 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,40
Экономия при брони: -43,40 грн
Подорожник
Мена, ул. Героев АТО, 5
63.9 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
152,40
Экономия при брони: -40,40 грн
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
218,60
Экономия при брони: -58,80 грн