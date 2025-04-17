Хелпекс® Эффект (Helpex® Effect)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
150,70
Экономия при брони: -34,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
141,30
Экономия при брони: -24,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
218,60
Экономия при брони: -64,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. 1-й Украинский, 5
3.4 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
146,60
Экономия при брони: -29,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
141,10
Экономия при брони: -24,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111
4.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,20
Экономия при брони: -38,50 грн
В городах рядом
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Немиров, ул. Костельная, 92
38.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
152,40
Экономия при брони: -31,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Немиров, ул. Евдокименко, 24-А
38.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,40
Экономия при брони: -34,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
40.8 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,30
Экономия при брони: -31,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Липовец, ул. Липковского Василия, 55
40.8 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,30
Экономия при брони: -31,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 19
53.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,40
Экономия при брони: -41,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Соборная, 15
53.9 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
146,60
Экономия при брони: -32,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46
58.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 118
61.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
214,60
Экономия при брони: -31,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Шаргород, ул. Героев Майдана, 260-А
62.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,20
Экономия при брони: -34,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шаргород, ул. Героев Майдана, 239
62.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,30
Экономия при брони: -34,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 9-Б
63.0 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,20
Экономия при брони: -34,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 9-К
63.0 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
141,10
Экономия при брони: -20,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
67.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
152,40
Экономия при брони: -38,60 грн