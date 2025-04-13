Хелпекс® Эффект (Helpex® Effect)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
146,60
Экономия при брони: -26,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
141,30
Экономия при брони: -21,00 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
218,80
Экономия при брони: -46,34 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
228,10
Экономия при брони: -48,99 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
141,20
Экономия при брони: -30,28 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
165,74
Экономия при брони: -35,60 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
199,50
Экономия при брони: -42,84 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
152,40
Экономия при брони: -32,10 грн
Мед-сервис
Киев, пл. Печерская, 1
2.4 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Фармация
Киев, ул. Предславинская, 9
2.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
219,60
Экономия при брони: -47,14 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
218,80
Экономия при брони: -46,97 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
155,40
Экономия при брони: -35,10 грн
Хелпекс® Эффект мазь туба 40 г №1
Мови Хелс
218,60
Экономия при брони: -54,30 грн
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Аптекарь
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Фармация
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
141,20
Экономия при брони: -30,28 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Тютюнника Василия, 37/1
3.3 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Хелпекс® Эффект мазь туба 20 г №1
Мови Хелс