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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ РАССТРОЙСТВАХСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВАХ СО СТОРОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТАПапаверин и его производныеДротаверинДротаверин Форте (Drotaverin Forte)

Дротаверин Форте (Drotaverin Forte) (172975) - инструкция по применению ATC-классификация

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Дротаверин Форте (Drotaverin Forte)
Цена в городе Киев
от 37,70 грн
Без рецепта
20 шт, 80 мг от 37,70 грн 10 шт, 80 мг Нет в наличии
В наличии в 25 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
80 мг
Количество штук в упаковке
20 шт.
ATC-група
A03A D02 Дротаверин
Регистрационное удостоверение
UA/10344/01/02 от 12.10.2020
Международное название
Drotaverinum (Дротаверин)

Дротаверин Форте инструкция по применению

Состав

действующее вещество: drotaverine;

1 таблетка содержит дротаверина гидрохлорида 80 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; крахмал картофельный; повидон; магния стеарат; натрия кроскармелоза.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки от светло-желтого до желтовато-зеленого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при функциональных желудочно-кишечных расстройствах. Код ATС А03А D02.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Дротаверин — производное изохинолина — оказывает спазмолитическое действие непосредственно на гладкую мускулатуру путем угнетения действия фермента фосфодиэстеразы IV (ФДЭ IV), что приводит к увеличению концентрации циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) и благодаря инактивации киназы легких цепей миозина (КЛЦМ) способствует расслаблению гладких мышц.

In vitro дротаверин ингибирует действие фермента ФДЭ IV и не ингибирует изоферменты фосфодиэстеразы III (ФДЭ III) и фосфодиэстеразы V (ФДЭ V). ФДЭ IV имеет большое функциональное значение для снижения сократительной активности гладких мышц, поэтому выборочные ингибиторы этого фермента могут быть полезны для лечения болезней, сопровождающихся гиперподвижностью, а также различных заболеваний, во время которых возникают спазмы желудочно-кишечного тракта.

В клетках гладких мышц миокарда и сосудов цАМФ гидролизуется в основном изоферментом ФДЭ III, поэтому дротаверин является эффективным спазмолитическим средством, не имеющим значительных побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы и сильного терапевтического действия на эту систему.

Дротаверин эффективен при спазмах гладкой мускулатуры как нервного, так и мышечного происхождения. Дротаверин действует на гладкую мускулатуру желудочно-кишечной, билиарной, мочеполовой и сосудистой систем, независимо от типа их автономной иннервации.

Он усиливает кровообращение в тканях благодаря своей способности расширять сосуды.

Действие дротаверина сильнее действия папаверина, абсорбция более быстрая и полная, он меньше связывается с белками плазмы крови. Преимуществом дротаверина является также то, что в отличие от папаверина после его парентерального введения не наблюдается такого побочного эффекта, как стимуляция дыхания.

Фармакокинетика.

Дротаверин быстро и полностью абсорбируется после перорального применения. Он в высокой степени (95–98%) связывается с альбуминами плазмы, гамма- и бета-глобулинами. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в течение 45–60 мин после перорального применения. После первичного метаболизма 65% введенной дозы поступает в кровообращение в неизмененном виде. Метаболизируется в печени. Период полувыведения составляет 8–10 часов.

Через 72 часа дротаверин практически полностью выводится из организма, около 50% выводится с мочой и около 30% — с калом. В основном, дротаверин выводится в форме метаболитов, в неизмененной форме в моче не обнаруживается.

Показания

С лечебной целью при:

  • спазмах гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта: холецистолитиаз, холангиолитиаз, холецистит, перихолецистит, холангит, папиллит;
  • спазмах гладкой мускулатуры при заболеваниях мочевого тракта: нефролитиаз, уретролитиаз, пиелит, цистит, тенезмах мочевого пузыря.

Как вспомогательное лечение при:

  • спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, кардио- и/или пилороспазме, энтерит, колит, спастический колит с запором и синдроме раздраженного кишечника, сопровождающийся метеоризмом;
  • головной боли напряжения;
  • гинекологических заболеваниях (дисменорея).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к дротаверину или любому компоненту лекарственного средства. Тяжелая печеночная, почечная или сердечная недостаточность (синдром малого сердечного выброса). Дефицит лактазы, галактоземия или синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы.

Особенности применения

Применять с особой осторожностью при артериальной гипотензии.

Препарат содержит лактозу. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

Способ применения и дозы

Взрослые: обычная средняя доза составляет 120–240 мг/сут в 2–3 приема.

Дети в возрасте старше 12 лет: в случае необходимости по назначению врача максимальная суточная доза составляет 160 мг (разделенная на 2–4 приема).

Для достижения назначенных доз лекарственного средства следует применять лекарственные формы дротаверина с соответствующим содержанием действующего вещества.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Применение препарата для лечения детей в возрасте младше 12 лет противопоказано.

Побочные реакции

Побочные действия, которые наблюдались во время клинических исследований и, возможно, были вызваны дротаверином, распределены по системам органов и частоте возникновения: очень распространенные (>1/10), распространенные (>1/100, <1/10), нераспространенные (>1/1000, <1/100), единичные (>1/10000, <1/1000), крайне единичные (<1/10000).

Со стороны иммунной системы: единичные — аллергические реакции, включая ангионевротический отек, крапивницу, сыпь, зуд, гиперемию кожи, лихорадку, озноб, повышение температуры тела, слабость.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: единичные: учащенное сердцебиение, артериальная гипотензия.

Со стороны нервной системы: единичные: головная боль, головокружение, бессонница.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: единичные: тошнота, запор, рвота.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Таблетки №10, №10×2, №20 в блистере в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС».

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61057, Харьковская обл., город Харьков, улица Воробьева, дом 8.

(Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС»)

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

(Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье»).

Дротаверин Форте
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке, №20
от 37,70 грн
В наличии в 25 аптеках
Цены в аптеках
Дротаверин Форте
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке, №20
от 37,70 грн
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