Дротаверин Форте (Drotaverin Forte)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Киев
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
66,00
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
52,00
Экономия при брони: -3,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -12,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 23
5.3 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, бульв. Бучмы Амвросия, 6-А
6.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/2
6.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
66,00
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Каштановая, 7
7.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Братиславская, 20
7.6 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
7.7 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
8.4 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
56,75
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Светлицкого, 29/18
9.3 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 3
9.4 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье