Дротаверин Форте (Drotaverin Forte)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
62,80
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винники, ул. Галицкая, 23
8.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
65,40
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
15.8 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
33,25
Экономия при брони: -4,15 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 7 мин
Буск, пл. Звытяги, 12
44.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Сосновка, ул. Галицкая, 6
53.3 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
33,95
Экономия при брони: -4,85 грн
Подорожник
Самбор, ул. Коперника, 11
68.8 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Самбор, ул. Госпитальная, 12-А
69.3 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
72,44
Экономия при брони: -2,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Сокаль, ул. Шептицкого, 93
73.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Почаев, ул. Шевченко Тараса, 7
108.4 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
32,75
Экономия при брони: -0,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Тернополь, ул. Мазепы, 7
116.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Тернополь, ул. Новый Свет, 2
117.4 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
65,50
Экономия при брони: -5,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Тернополь, ул. Торговица, 9
118.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается через 7 мин
Тернополь, просп. Злуки, 27/1
119.3 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Тернополь, ул. Патриарха Гузара Любомира, 2
119.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Тернополь, просп. Злуки, 45-Б
120.3 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
74,00
Экономия при брони: -7,80 грн
Подорожник
Закрыто
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Луцк, просп. Грушевского Президента, 31
139.2 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека
Закрыто
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Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
160.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Гусятин, просп. Независимости, 1-А/1-Б
179.7 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье