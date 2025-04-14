Дротаверин Форте (Drotaverin Forte)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
62,60
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
65,50
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
62,60
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
4.7 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11-Г
10.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 65
11.0 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Свободы, 88
15.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
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Подорожник
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
129.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
65,50
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека акс социальная
Подольск, ул. Соборная, 117/1
165.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кодыма, ул. Соборная, 52
214.2 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 42
229.3 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
61,65
Экономия при брони: -1,96 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
230.0 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Широкое, ул. Соборная, 92
236.3 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
251.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
72,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
252.0 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье