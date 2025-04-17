Дротаверин Форте (Drotaverin Forte)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Техмедсервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зерова Николая, 29
1.2 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 132
72.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
64,00
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Здоровья, 2/40
74.2 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
74.4 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
99.7 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровского Подполья, 25
111.4 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
114.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Киевская, 2
124.7 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кодыма, ул. Соборная, 52
135.2 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
137.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
137.6 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
74,00
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
139.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
65,13
Экономия при брони: -1,92 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
146.7 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:15
Гусятин, просп. Независимости, 1-А/1-Б
167.6 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
170.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
182.3 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Шалимова Академика, 69
185.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Святоюрьевская, 10/2
185.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
75,38
Экономия при брони: -3,61 грн