Дротаверин Форте (Drotaverin Forte)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
62,72
Экономия при брони: -3,03 грн
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Подорожник
Мена, ул. Героев АТО, 5
63.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
65,30
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Дымер, ул. Соборная, 11
104.7 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Старые Петровцы, ул. Князя Святослава, 167-А
112.4 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
68,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
68,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Бровары, ул. Киевская, 150
117.0 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
57,94
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
118.4 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, просп. Красной Калины, 75-А
118.7 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
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Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
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Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
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Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
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Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
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Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
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Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
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Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
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