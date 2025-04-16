Дротаверин Форте (Drotaverin Forte)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Аптека
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
99.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
107.3 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
107.4 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
107.6 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
65,50
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
107.7 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
62,60
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
107.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
65,50
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
108.2 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
108.8 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11-Г
112.8 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
113.4 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
66,20
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 65
113.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Свободы, 88
117.3 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 42
121.3 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
62,93
Экономия при брони: -3,25 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
122.0 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Широкое, ул. Соборная, 92
127.7 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
145.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье