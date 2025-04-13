Дротаверин Форте (Drotaverin Forte)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гостиный Двор, 9
1.7 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
3.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
4.6 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
6.0 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 259
6.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Каденюка, 23
7.2 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
7.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
14.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Шиндлера, 91
89.8 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 96-А
130.8 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
164.3 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Гадяч, ул. Гетманская, 19
166.2 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
166.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
184.7 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-Б
185.8 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
188.4 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
61,62
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
72,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
194.1 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
194.6 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
30,37
Экономия при брони: -1,33 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
196.4 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
197.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
202.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
202.9 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
203.0 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
72,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
203.4 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
203.5 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
203.6 км
Дротаверин Форте таблетки 80 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
72,00
Экономия при брони: -5,80 грн