После вскрытия флакон закрыть крышкой-капельницей. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет в каждое ухо закапывать в теплом виде по 2–3 капли Ауридексана 3–4 раза в сутки.

Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания и достигнутого эффекта и определяется врачом индивидуально.