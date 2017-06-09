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Ауридексан (Auridexan) (172725) - инструкция по применению ATC-классификация

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Ауридексан (Auridexan)
Цена в городе Киев
от 47,92 грн
По рецепту
1 шт, 0,5 мг/мл от 47,92 грн
В наличии в 873 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капли ушные
Дозировка
0,5 мг/мл
Объем
5 мл
ATC-група
S02A A22** Декаметоксин
Регистрационное удостоверение
UA/10132/01/01 от 09.06.2017
Международное название
DECAMETOXINUM* (ДЕКАМЕТОКСИН*)

Ауридексан инструкция по применению

Состав

действующее вещество: decametoxin;

1 мл раствора содержит декаметоксина в пересчете на 100% вещество 0,5 мг;

вспомогательное вещество: этанол (70%).

Лекарственная форма

Капли ушные.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для применения в отологии. Противомикробные средства.

Код АТС S02А А.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат оказывает антисептическое действие и широкий спектр антимикробного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (гноеродные коки, в том числе стафилококки с множественной антибиотикоустойчивостью, энтеробактерии, коринебактерии дифтерии), простейших, дрожжеподобных грибов рода Candida, дерматомицетов и вирусов. На микроорганизмы препарат действует бактерицидно, спороцидно, фунгицидно. Ауридексан повышает чувствительность бактерий к антибиотикам, потенцирует действие традиционных антимикробных средств при комплексном лечении.

Фармакокинетика.

Не исследована.

Показания

Лечение бактериальных и грибковых острых и хронических внешних и средних неперфоративных отитов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к декаметоксину или этанолу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не исследовано.

Способ применения и дозы

После вскрытия флакон закрыть крышкой-капельницей. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет в каждое ухо закапывать в теплом виде по 2–3 капли Ауридексана 3–4 раза в сутки.

Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания и достигнутого эффекта и определяется врачом индивидуально.

Дети

Опыт применения декаметоксина детям в возрасте младше 12 лет отсутствует, поэтому препарат не назначают этой возрастной категории пациентов. В случае индивидуальной гиперчувствительности не следует применять препарат.

Побочные реакции

Возможно быстропроходящее ощущение жжения при применении препарата, а также реакция местного раздражения кожи уха (наружного слухового прохода, ушной раковины) при повышенной индивидуальной чувствительности к декаметоксину.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 мл во флаконе; по 1 флакону с крышкой-капельницей в пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ООО «Опытный завод» ГНЦЛС», Украина.

ООО «Фармекс Групп», Украина.

Ауридексан
Ауридексан капли ушные 0,5 мг/мл флакон 5 мл, №1
от 47,92 грн
В наличии в 873 аптеках
Цены в аптеках
Ауридексан
Ауридексан капли ушные 0,5 мг/мл флакон 5 мл, №1
от 47,92 грн
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