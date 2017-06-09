Ауридексан (Auridexan) (172725) - инструкция по применению ATC-классификация
Ауридексан инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: decametoxin;
1 мл раствора содержит декаметоксина в пересчете на 100% вещество 0,5 мг;
вспомогательное вещество: этанол (70%).
Лекарственная форма
Капли ушные.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для применения в отологии. Противомикробные средства.
Код АТС S02А А.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат оказывает антисептическое действие и широкий спектр антимикробного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (гноеродные коки, в том числе стафилококки с множественной антибиотикоустойчивостью, энтеробактерии, коринебактерии дифтерии), простейших, дрожжеподобных грибов рода Candida, дерматомицетов и вирусов. На микроорганизмы препарат действует бактерицидно, спороцидно, фунгицидно. Ауридексан повышает чувствительность бактерий к антибиотикам, потенцирует действие традиционных антимикробных средств при комплексном лечении.
Фармакокинетика.
Не исследована.
Показания
Лечение бактериальных и грибковых острых и хронических внешних и средних неперфоративных отитов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к декаметоксину или этанолу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не исследовано.
Способ применения и дозы
После вскрытия флакон закрыть крышкой-капельницей. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет в каждое ухо закапывать в теплом виде по 2–3 капли Ауридексана 3–4 раза в сутки.
Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания и достигнутого эффекта и определяется врачом индивидуально.
Дети
Опыт применения декаметоксина детям в возрасте младше 12 лет отсутствует, поэтому препарат не назначают этой возрастной категории пациентов. В случае индивидуальной гиперчувствительности не следует применять препарат.
Побочные реакции
Возможно быстропроходящее ощущение жжения при применении препарата, а также реакция местного раздражения кожи уха (наружного слухового прохода, ушной раковины) при повышенной индивидуальной чувствительности к декаметоксину.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 мл во флаконе; по 1 флакону с крышкой-капельницей в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «Опытный завод» ГНЦЛС», Украина.
ООО «Фармекс Групп», Украина.