Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
89,51
Экономия при брони: -5,51 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
92,54
Экономия при брони: -10,04 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
95,33
Экономия при брони: -10,01 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
89,40
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
89,50
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
89,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
92,08
Экономия при брони: -3,26 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
95,75
Экономия при брони: -12,16 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
96,38
Экономия при брони: -21,37 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
93,20
Экономия при брони: -9,39 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
96,45
Экономия при брони: -12,64 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
99,45
Экономия при брони: -16,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
101,45
Экономия при брони: -4,64 грн