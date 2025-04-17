Винница (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
89,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
94,72
Экономия при брони: -12,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -5,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
94,08
Экономия при брони: -12,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
94,86
Экономия при брони: -13,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
89,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
94,61
Экономия при брони: -12,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
93,12
Экономия при брони: -11,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
94,96
Экономия при брони: -13,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
95,10
Экономия при брони: -9,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
89,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -5,50 грн