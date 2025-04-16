Николаев (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
82,64
Экономия при брони: -2,69 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
93,70
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
88,03
Экономия при брони: -4,57 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
86,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
96,05
Экономия при брони: -13,18 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
90,73
Экономия при брони: -10,27 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
89,50
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
89,50
Экономия при брони: -8,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
81,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
80,82
Экономия при брони: -10,93 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
85,50
Экономия при брони: -5,54 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
92,41
Экономия при брони: -9,84 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье