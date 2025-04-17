Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
88,81
Экономия при брони: -2,66 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
98,06
Экономия при брони: -11,99 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
82,86
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
94,47
Экономия при брони: -12,52 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
95,30
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
76,08
Экономия при брони: -3,19 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
86,29
Экономия при брони: -5,21 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
85,80
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
93,97
Экономия при брони: -9,74 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -6,50 грн