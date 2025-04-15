Львов (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
94,46
Экономия при брони: -10,90 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
89,40
Экономия при брони: -10,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
80,45
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
77,32
Экономия при брони: -9,49 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
89,50
Экономия при брони: -10,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
89,50
Экономия при брони: -10,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
89,50
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
93,74
Экономия при брони: -6,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
89,50
Экономия при брони: -10,30 грн