Днепр (адрес не указан)
Доступно в 243 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
97,12
Экономия при брони: -10,29 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
97,19
Экономия при брони: -10,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
95,01
Экономия при брони: -9,32 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
95,30
Экономия при брони: -15,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -10,80 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
95,00
Экономия при брони: -9,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
92,64
Экономия при брони: -5,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
94,25
Экономия при брони: -9,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
96,01
Экономия при брони: -10,87 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
86,91
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
94,00
Экономия при брони: -7,08 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
94,01
Экономия при брони: -7,68 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
86,37
Экономия при брони: -4,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
92,16
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
93,33
Экономия при брони: -7,67 грн