Одесса (адрес не указан)
Доступно в 240 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
94,76
Экономия при брони: -8,97 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 36 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
81,12
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
94,06
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
95,90
Экономия при брони: -10,32 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
95,30
Экономия при брони: -13,10 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
92,34
Экономия при брони: -6,76 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
90,65
Экономия при брони: -4,47 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
97,50
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Ауридексан капли ушные 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
75,68
Экономия при брони: -2,82 грн